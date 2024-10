Notizie Udinese – Runjaic: “Sorpreso dall’offerta, ho accettato subito”

Mister Kosta Runjaic ha accettato un'offerta decisamente molto interessante come quella dell'Udinese lo scorso Luglio. Il tecnico in pochissimo tempo è riuscito a ribaltare le sorti di una squadra che era sicuramente sfiduciata. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli e le dichiarazioni sull'inizio di questa nuova avventura.

"All’inizio sono rimasto sorpreso dalla chiamata dell’Udinese. Come ho detto, la vita di un allenatore riserva una o due sorprese. Quando ho ricevuto l’offerta, non ho dovuto pensarci due volte. La possibilità di lavorare come allenatore in uno dei campionati migliori al mondo non capita tutti i giorni. La Serie A è una nuova avventura, nuove esperienze che non hanno prezzo e molto altro ancora". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il punto su Lorenzo Lucca <<<