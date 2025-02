Udinese – Runjaic sorride: Davis e Kristensen rientrano in gruppo

L’Udinese ha iniziato a lavorare sodo per la trasferta salentina di venerdì sera contro il Lecce al Via del Mare . Mister Runjaic può tirare un respiro di sollievo dato che avrà a disposizione tutti i suoi giocatori tranne Okoye e Touré .

Keinan Davis, ai box da Dicembre per problemi fisici e a causa di un’ influenza, è rientrato in gruppo soltanto da inizio settimana. I veri dubbi riguardano Thomas Kristensen, che ieri mattina non si è allenato in gruppo ma ha partecipato ad una seduta di lavoro differenziato a scopo del tutto precauzionale. Un metodo che sembra aver funzionato dato che oggi il ragazzo è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni.