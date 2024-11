Udinese News – Runjaic e i superstiti tornano a lavorare: la rassegna

Al momento non è ancora noto se andrà in scena una classica amichevole per tenere il ritmo partita con i giocatori rimasti in quel di Udine. Difficile si faccia questa scelta viste e considerate proprio le tante assenze. Più probabile un semplice test in famiglia. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Thauvin fa preoccupare i bianconeri <<<