Runjaic: “Torna Thauvin. I tifosi sono veramente straordinari”

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TV12: "Tutti nel club sono felici per Davis, per il suo gol e per i 90' che ha giocato. Nel pre-campionato ha faticato tanto, lo seguiamo ogni giorno, è un giocatore importante per noi. È possibile che parta dall'inizio, come anche è possibile che parta dalla panchina. Sicuramente ci serve in buona forma per tutta la stagione, in quanto è un giocatore chiave per noi. Thauvin da domenica si sta allenando con la squadra, è di buon umore ed è felice di essere tornato. A Venezia ci sarà sicuramente, vedremo poi come impiegarlo".