Udinese – Runjaic e Nicola vogliono i tre punti: i precedenti del match

Cremonese-Udinese è un incontro che sia Davide Nicola che Kosta Runjaic desiderano vincere con determinazione. Entrambi stanno lavorando con attenzione per preparare la partita, mettendo a punto le loro strategie. L’ex allenatore dell'Udinese potrebbe schierare fin dall’inizio Jamie Vardy, che finora ha giocato solo 31 minuti in campionato nel pareggio senza reti a Verona e 32 minuti nella sconfitta a Milano contro l’Inter prima della pausa. È in dubbio l’ex Payero, che sta affrontando problemi fisici, mentre l’altro ex, Giuseppe Pezzella, verrà schierato a sinistra, contro Zanoli.