Nella conferenza pre partita in tanti si stavano chiedendo se Martin Payero sarebbe finalmente rientrato in campo dopo più di un mese dal suo infortunio. Mister Runjaic ha spento ogni possibile dubbio riguardo la sua situazione attuale.

L'allenatore prosegue: "Può giocare titolare anche se non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Le sue condizioni fisiche vanno valutate a gara in corso. È un bene per me avere diverse possibilità. . Può essere ancora più decisivo, può segnare di più".