Udinese-Salernitana / Clamoroso, a Salerno cambia ancora panchina

Colpo di scena a Salerno, la sconfitta contro il Monza mina altre certezze e la squadra potrebbe ufficialmente arrivare in quel di Udine con l'ennesimo cambio in panchina. Liverani non ha assolutamente convinto nel corso delle prime partite e proprio per questo motivo l'addio dopo soli 180 minuti pare essere scontato.