Udinese – Salernitana / Il commento del match: “Errore madornale”

Sin dal primo minuto l'Udinese ha sorpreso tutti anche per le sue scelte sul campo da gioco. Oggi si scende sul manto erboso della Dacia Arena con una formazione completamente inedita sotto diversi aspetti. In campo Jajalo e soprattutto Lazar Samardzic al suo esordio dal primo minuto nella massima serie del calcio italiano.

Nella prima frazione di gioco la squadra tiene bene il campo , ma non riesce mai a sfondare nonostante diverse occasioni. Si sente la mancanza davanti di Berto dato che Nacho Pussetto non riesce a sostituirlo nel migliore dei modi e di conseguenza la squadra non riesce a portarsi avanti.

Per tutto il primo tempo il team si appende alle qualità di Gerard Deulofeu. Il numero 10 bianconero è in formissima e lo ha dimostrato anche nel corso di questo pomeriggio. Le sue scorribande mettono in seria difficoltà il team campano. In un modo o nell'altro, però, la Salernitana trova sempre la quadra. La prima ripresa si conclude sullo 0-0.