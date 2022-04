Udinese – Salernitana / Le formazioni ufficiali: “Sorpresa a centrocampo”

Il team bianconero si prepara all'incontro di campionato. Tutto e pronto ed ecco le scelte fatte dai due tecnici: Cioffi e Nicola

Il team bianconero sa che l'incontro di oggi è una vera e propria prova del nove. Ci saranno diverse assenze e di conseguenza non ci si possono permettere distrazioni, dato che anche le riserve dovranno essere pronte per poter dare tutto e fare la differenza. Il due mister hanno scelto i 22 che scenderanno sul campo per darsi battaglia senza esclusione di colpi. Una partita fondamentale sia per la squadra di casa che per la Salernitana che cerca, a tutti i costi, dei punti salvezza molto importanti. Ecco le scelte fatte dai due tecnici. Si scenderà così sul campo da gioco.