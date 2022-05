Salernitana – Udinese / La fotogallery dell’incontro: “Tutto in tre istanti”

Si conclude oggi il campionato per il team bianconero. Una stagione che ha avuto diversi risvolti e tutto sommato, stiamo parlando di una società che continua a guardare verso il futuro in maniera molto positiva.

La partita di oggi valeva moltissimo sotto il punto di vista personale. In gioco per i bianconeri non c'era nulla, ma è arrivata l'ennesima prestazione che dimostra solidità e voglia di fare la differenza.