Salernitana-Udinese / Il commento del match: bentornato Lazar Samardzic

Oggi l'Udinese era chiamata al riscatto dopo un match disastroso contro la Vecchia Signora. Ecco come è andata la sfida contro la Salernitana. Il commento che ti permetterà di rivivere ogni istante della seconda partita del campionato per i bianconeri.

L'Udinese parte sicuramente meglio e all'attacco. Prova in tutti i modi a mettere in difficoltà la formazione avversaria con una pressione alta e spesso recupera il pallone, ma alla fine non riesce mai a fare realmente male o creare grandi occasioni da gol. Fino alla mezz'ora la maggior parte dei tentativi effettuati sia da una parte che dall'altra sono dei semplici tiri da fuori anche troppo spesso velleitari. La prima vera e grande occasione capita sulla testa di Lucca a due minuti dalla fine della prima frazione. Il suo colpo di testa, però, si spegne nelle braccia di Memo Ochoa. Si conclude la prima frazione. Non perdere tutti gli aggiornamenti nel corso del secondo tempo <<<