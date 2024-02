Udinese-Salernitana / Passo indietro per i campani: confermato Liverani

Fabio Liverani è andato vicinissimo all'esonero in quel di Salerno solo 180 minuti dopo la sua firma. Qualcosa che ha del clamoroso e dice molto sul momento che sta vivendo la società della città campana. La società, però, dopo attente riflessioni ha preso una decisione che non lascia spazio a colpi di scena.

L'ex tecnico del Lecce è stato ufficialmente confermato almeno per l'incontro di campionato contro l'Udinese. Logicamente già alla terza partita si trova in quella che è definibile come ultima spiaggia, visto e considerato che servono i tre punti per poter almeno sperare nella salvezza finale. Inzaghi (di conseguenza) resta alla porta.