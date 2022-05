Salernitana – Udinese / Non c’è limite al peggio: rischio 3-0 a tavolino

Il team bianconero ha archiviato la stagione, ma fino alla fine potrebbe esserci una vera e propria sorpresa. Attenzione alla distinta

Redazione

Il team bianconero ha concluso la stagione nel migliore dei modi, con un convincente 4-0 ai danni della Salernitana. Proprio da oggi (di conseguenza) inizia la campagna che riguarda l'annata 2022/2023. La squadra dovrà lavorare al massimo per ripetersi e provare a migliorarsi in tutti i modi possibili ed immaginabili. Oggi però arriva di tutto tranne che delle belle notizie, il giorno dopo sarebbe dovuto essere una festa per i fans del Friuli ed invece è destinato a cambiare. Il mister che ha condotto la squadra fino al dodicesimo posto finale alza bandiera bianca e di conseguenza non guiderà la società nel corso della prossima stagione. Non solo questa notizia scalda gli animi dei fans. Anche un altro problema sembra verificarsi.

La sconfitta a tavolino

Ebbene sì, c'è un concreto e serio rischio che la larga vittoria di ieri sera per 4-0 si concluda con un incredibile 3-0 a tavolino, ma per la Salernitana. A quanto pare nella distinta consegnata a tutti i giornalisti e all'arbitro Orsato mancava il nome di Riccardo Pinzi (figlio del più famoso Giampiero). Quest'assenza se venisse confermata anche nei documenti telematici inviati dalla squadra si tramuterebbe automaticamente in un 3-0 finale per la società della Campania e ci sarebbe ben poco da fare per il team del Friuli. Come detto in precedenza non finiscono qua le brutte notizie per i tifosi delle zebrette.

Il comunicato

Il club ha comunicato che cercherà di allestire una squadra forte e in tutti i modi proverà a continuare questo progetto intrapreso dal mister Gabriele Cioffi. Non sarà comunque facile ovviare ad un'assenza di questo calibro. Bisogna fare il possibile per ripartire dalle note positive e confermare quanti più giocatori possibili.