Salernitana-Udinese / Parla Sottil: “Difficile commentare la sconfitta”

Si è conclusa da pochi istanti la sfida di campionato tra la Salernitana di Paulo Sousa e l'Udinese di Andrea Sottil. Si parla di un incontro a due facce, dove i bianconeri hanno fatto un gran primo tempo, ma vanificato tutto nella ripresa. A fine partita ha fatto il punto della situazione (come di consueto) il tecnico bianconero. Anche oggi non sono mancate le polemiche, soprattutto sul primo gol subito. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere tutte le dichiarazioni del mister che ha rinnovato da pochissimo anche per la prossima annata.