Salernitana-Udinese / Scelto il direttore di gara per il match di campionato

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Si parla di una sfida già molto importante. In cui ci si aspettano delle risposte visto che contro i bianconeri alla prima è arrivata una sonora batosta in un tempo. Adesso è arrivato il momento di tornare a fare sul serio e si spera che la sconfitta subita alla Dacia Arena possa essere l'inizio di un bel filotto come successo solo un anno fa. Intanto non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere quale sarà il direttore di gara del prossimo incontro di campionato. Per la sfida dell'Arechi è stato scelto Davide Massa della sezione di Imperia. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Tolfo e Fontemurato. Quarto uomo Marchetti. Al Var Di Martino, suo assistente Chiffi. L'ultimo precedente del direttore di gara ligure con la squadra del Friuli risale a due anni fa quando l'Udinese pareggiò 1-1 contro i rossoneri di Milano con reti di Ibra e Beto.