Udinese-Salernitana | Spazio ai tantissimi giovani terribili di Runjaic

Attenzione a mister Kosta Runjaic e i suoi giovani terribili nel corso del prossimo incontro dell'Udinese. La squadra infatt i scenderà sul campo da gioco questo mercoledì contro la Salernitana alle 18 e 30 . Una partita importante in cui tanti giocatori sono pronti per dire la loro.

L'Udinese non raggiunge gli ottavi di finale da ben due stagioni e proprio per questo motivo non si vorrà sbagliare la sfida di Coppa. Spazio a tanti volti nuovi come Rui Modesto, Pizarro, Iker Bravo ed anche Touré. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sulla sfida dello stadio Olimpico di Roma. Le pagelle di Roma-Udinese <<<