Salernitana – Udinese / Il top ed il flop di giornata: assegnato lo scettro

La squadra bianconera termina la sua stagione. Una partita clamorosa da parte di tutti i componenti: i dettagli di giornata

Redazione

Si conclude la stagione per la squadra bianconera. Stiamo parlando di una società che ha sempre fatto il possibile per fare la differenza e mettere in difficoltà tutte le opponenti, senza guardare in faccia nessuno. Oggi è arrivata l'ennesima prova di grande presenza da parte degli uomini di Gabriele Cioffi. Nessuno ha lasciato al caso le diverse situazioni ed infatti tutta la partita è semplicemente stata a senso unico. Un 4-0 finale che pesa tantissimo e mette a tacere tutti i pensieri dei tifosi occasionali di giornata. In questo incontro ci sono stati diversi top, ma uno su tutti è riuscito a conquistare il trono di migliore in campo. Ecco di chi stiamo parlando.

Il top

Il voto per il miglior giocatore di giornata dovrebbe essere unanime e senza nessuna ombra di dubbio dovrebbe essere assegnato a Destiny Udogie. Ha completato una prestazione da incorniciare e stiamo parlando di una delle migliori da quando gioca per la società bianconera. Sulla sua fascia non riesce a fermarlo nessuno sin dal primo minuto. Poco dopo il fischio d'inizio serve il suo assist di serata e lo fa per Gerard Deulofeu. Nell'azione del 2-0 completa in maniera perfetta la transizione della squadra e da il là al gol. Il 3-0, invece. è proprio da incorniciare, un gol da cineteca e spettacolare sotto tutti i punti di vista. Tiro da 30 metri a girare sotto l'incrocio su cui Belec non può nulla. Non solo il top in questa calda serata d'Agosto. Bisogna anche dare un flop, ecco chi ha deluso le aspettative.

Il top (seconda parte)

In un incontro come quello di oggi è impossibile assegnare un flop. Tutti i giocatori bianconeri hanno giocato al massimo e fatto la differenza contro i loro avversari. Stiamo parlando di una partita giocata in maniera incredibile e in cui la squadra di Nicola non è mai riuscita a trovare una quadra. Il secondo top va dato a tutta la squadra ed anche al gruppo, una società che in pochissimo tempo è riuscita a cambiare i suoi obiettivi. Intanto non perderti tutte le valutazioni di questo match. Ecco le pagelle di Udinese e Salernitana <<<