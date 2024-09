Udinese-Salernitana | Top e flop dell’incontro: ecco chi sale e chi scende

Terminata da pochi istanti la sfida tra la Salernitana e l'Udinese. Andiamo a vedere nel dettaglio chi sale e chi scende con il top e flop

Lorenzo Focolari Redattore 25 settembre 2024 (modifica il 25 settembre 2024 | 20:27)

L'Udinese vince e convince conquistato un obiettivo che mancava da oramai due stagioni. Il club guidato da Kosta Runjaic non si fa mettere in difficoltà ed anzi continua a fare il suo calcio anche se in campo non ci sono i titolarissimi. Andiamo a vedere il top ed il flop.

IL TOP — Il calciatore che più di tutti sorprende nel corso di questa sfida è Jurgen Ekkelenkamp. L'olandese entra in campo a fine primo tempo e basta qualche minuto per trovare la prima rete. Numeri logicamente che lo portano a prendersi una maglia da titolare anche in ottica futura. Non solo lui, ma anche Martin Payero va premiato per il suo ennesimo sacrificio. L'infortunio si spera non sia grave, ma il recupero palla ed il conseguente rigore ha portato al gol che ha sbloccato e risolto la sfida. Infine premio per Sava che para il suo primo rigore in Coppa Italia.

IL FLOP — Il calciatore che invece ha deluso le aspettative è Sandi Lovric. Un palcoscenico in cui doveva sicuramente mettersi in mostra per poter far capire di volere una chance ed una maglia da titolare. Oggi in realtà porta e mette a referto l'ennesima prestazione a malapena sufficiente che è sicuramente troppo poco contro questa Salernitana. Cambiando rapidamente discorso, ecco le pagelle della redazione <<<