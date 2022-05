Salernitana-Udinese | Le formazioni ufficiali del match: la parola al campo

E' tutto pronto per l'ultima partita del campionato. I bianconeri sono pronti a scendere in campo contro il club campano. Ecco le formazioni

Dopo aver salutato i propri tifosi alla Dacia Arena, l'Udinese si appresta a scendere in campo in quella che sarà l'ultima partita della stagione. I bianconeri guidati da mister Gabriele Cioffi (questa per lui potrebbe essere l'ultima partita sulla panchina dell'Udinese) faranno di tutto per rispettare il campionato. La Salernitana si gioca la salvezza ed è giusto anche nei confronti del club sardo rossoblù che i friulani diano il massimo. Ovviamente, le due squadre scenderanno in campo con uno stimolo diverso. L'Udinese non è riuscita a chiudere la stagione nella colonna di sinistra della classifica ma ha agguantato la salvezza con largo anticipo e questo soprattutto grazie al lavoro di mister Cioffi che si è rivelato un ottimo stratega. Ma basta con le chiacchiere, ecco la formazione ufficiale dell'Udinese.