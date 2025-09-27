Non è stato ancora comunicato il sistema di gioco con cui l'Udinese scenderà in campo, ma è probabile che si opti per un 3-5-2, anche se il mister non si è pronunciato chiaramente nella conferenza stampa. Sava sarà il portiere, sperando di riscattarsi dopo alcuni errori, mentre il rientro di Okoye è programmato per il 19 ottobre: fino ad allora, non ci sono dubbi di formazione. Nella difesa a tre, insieme ai consueti Solet e Kristensen, si fanno avanti le possibilità per Palma, che ha di nuovo convinto Runjaic dopo il debutto contro la Carrarese. Bertola avrà modo di riposare, e l’italo-tedesco, avendo superato il suo infortunio, ha un leggero vantaggio nella corsa per un posto. A destra, Zanoli è il favorito, avendo già avuto minuti in campo e cercando di affermarsi come titolare.
News Udiness – Salgono le quotazioni per Palma! Le ultime
In mezzo ci saranno Karlstrom, Piotrowski e Atta: il mister, in diverse occasioni, ha sorpreso con cambi dell’ultimo minuto, con Zarraga come primo panchinaro. Miller tornerà a sedersi in panchina, ma la sua reintegrazione graduale non esclude che possa subentrare nel secondo tempo. A sinistra ci sono continui cambi di posizione tra Kamara e Zemura nelle prime partite: a Sassuolo, sarà il secondo a scendere in campo. In attacco, ci sono alcune assenze:Nelle ultime ore Runjaic sta rivalutando Palma per la difesa bianconera: potrebbe scendere in campo al Mapei è partito per il Mondiale Under 20, Bayo si allena da solo e Buksa, dopo un infortunio subito contro il Palermo, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. È tutto pronto per il primo impiego di Zaniolo, ormai completamente ripreso fisicamente.
C’è attesa per il romanista nel ruolo di sottopunta, ma non è da escludere un avanzamento di Atta in quella posizione. L’azzurro che potrebbe entrare in campo a partita in corso. Chiude la formazione Davis. I padroni di casa non hanno grandi assenze, ma presentano due dubbi: Walukiewicz o Coulibaly in difesa e Pinamonti o Cheddira in attacco. Gli emiliani schiereranno il solito tridente offensivo, con Berardi e Laurientè pronti a innescare velocità e dribbling. Le ultime di mercato: Zaniolo, parla l’agente: “Udine? Vi dico che…”<<<
