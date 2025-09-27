News Udiness – Salgono le quotazioni per Palma! Le ultime

Non è stato ancora comunicato il sistema di gioco con cui l'Udinese scenderà in campo, ma è probabile che si opti per un 3-5-2, anche se il mister non si è pronunciato chiaramente nella conferenza stampa. Sava sarà il portiere, sperando di riscattarsi dopo alcuni errori, mentre il rientro di Okoye è programmato per il 19 ottobre: fino ad allora, non ci sono dubbi di formazione. Nella difesa a tre, insieme ai consueti Solet e Kristensen, si fanno avanti le possibilità per Palma, che ha di nuovo convinto Runjaic dopo il debutto contro la Carrarese. Bertola avrà modo di riposare, e l’italo-tedesco, avendo superato il suo infortunio, ha un leggero vantaggio nella corsa per un posto. A destra, Zanoli è il favorito, avendo già avuto minuti in campo e cercando di affermarsi come titolare.