MV: salta la conferenza di Gotti e niente lista dei convocati

Nessuna ufficialità, riguardo i giocatori che mister Gotti ha convocato in occasione della partita contro la Lazio. Ieri sera l’Udinese non ha presentato ufficialmente l’elenco dei convocati, un particolare non indifferente, specialmente con i tempi che corrono e la situazione positivi. Anche in casa Lazio non è uscita la lista dei disponibili, anche se un conto è giocare in casa, mentre un altro è giocare in trasferta. L’Udinese è arrivato a Roma ieri sera e potrebbe essere integrato all’ultimo nel gruppo, anche qualche altro elemento. Inoltre, c’è stato l’annullamento dell’intervista pre-partita dell’allenatore Luca Gotti, che dall’inizio dell’emergenza Covid, la società Udinese diffonde tramite i propri canali. Davvero inspiegabile come il tecnico dei friulani abbia disertato l’appuntamento, situazione che ha solo incrementato l’ansia pre-gara. Con o senza la presenza di Gotti in panchina, l’Udinese sa già di non poter contare su Kevin Lasagna. Non è neppure partito per Roma, visto il guaio al ginocchio destro rimediato nella partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. Anche Nestorovski, Mandragora e De Maio non dovrebbero essere presenti, visto che non ci sono segnalazioni di recupero dai report ufficiali del club. A guidare l’attacco infatti sarà Okaka, anche perché altrimenti non ci sarebbero più alternative da schierare nel 3-5-2.