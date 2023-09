Notizie Udinese | Salta la prima panchina in Serie A: Zanetti esonerato

Un mondo al contrario. Se pensiamo a soli tre mesi fa, quando l'Empoli di Zanetti conquistava una salvezza tranquilla a oggi, sembra sia passata un'eternità. Invece, il calcio, come spesso accade, non ha memoria. Infatti, dopo la pesante goleada subita dall’Empoli contro la Roma, Paolo Zanetti non sarà più l’allenatore dell’Empoli. L'inizio disastroso dei toscani, ultimi con zero punti e zero gol segnati, non ha lasciato altra scelta al presidente Corsi. L'ex tecnico di Venezia e Ascoli lascia così i biancoblu dopo appena un anno.