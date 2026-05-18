Una sfida che è finalmente terminata e che ha dato dimostrazione di quanto l'Udinese abbia ancora qualcosa da limare prima di poter sognare definitivamente in grande. Una squadra che ha sofferto parecchio o meglio, ha messo in campo un grandissimo possesso palla senza mai rendersi realmente pericolosa. Un team che è apparso spento come se l'obiettivo raggiunto fosse effettivamente il rompete le righe. L'analisi porta a cercare qualcosa di positivo in una prestazione opaca. Vediamo se effettivamente qualche calciatore bianconero può reputarsi salvo dopo la prova dell'ultima sera.

Si salvi chi può...

Vardy, Solet e Okoye

La rete di Jamie Vardy nasce da un errore clamoroso da parte di Christian Kabasele e già questo è un po' il sunto della giornata. Difficile trovare un calciatore che si salva completamente, anzi più facile mettere dei talenti che hanno deluso le aspettative. Questa poteva essere una buona prova per confermarsi sia per Gueye che per Buksa, ma entrambi sono usciti sconfitti ed opachi dopo novanta minuti. L'Udinese sicuramente ha visto di buon occhio la prima da titolare di Arizala, anche se nel complesso la sua prova è a malapena sufficiente. C'è bisogno di tempo prima che possa diventare un perno per il team del Friuli Venezia Giulia.