Notizie Udinese – Marzo: il mese della salvezza bianconera: l’analisi attuale

Lorenzo Focolari Redattore 28 febbraio 2025 (modifica il 28 febbraio 2025 | 09:16)

Sarà proprio la partita contro il Parma ad inaugurare il mese più importante della stagione friulana. L'Udinese di Runjaic si trova attualmente a 36 punti, una cifra molto positiva se si considera la quota media per la salvezza di 40 punti. Il traguardo principale sembra essere vicino, ma per raggiungerlo la squadra non deve perdere concentrazione, bensì raddoppiarla.

Salvarsi nel corso del mese di Marzo significherebbe aver completato l'80% degli obiettivi stagionali nelle competizioni. Alcuni potrebbero reclamare la corsa all'Europa ma sia l'allenatore che i giocatori hanno chiarito che la meta fissata è la salvezza. Il ranking non favorirebbe nemmeno l'intento, dal momento che l'Italia è scivolata al terzo posto di tale classifica facendosi superare dalla Spagna e dall'Inghilterra. Il risultato è l'eliminazione di un posto in più in Europa (da 7 squadre a 6).

L'attenzione va riportata alle prossime partite in cui Runjaic e i suoi saranno chiamati a dare il massimo per arrivare ai 40 punti e consolidarli. Arrivare a tale risultato significherebbe aver alzato di tanto la famosa "asticella" e sconfiggere le paure di una salvezza all'ultima giornata.