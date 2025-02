Udinese – Salvezza: Thauvin suona la carica: “Il tuo unico limite sei tu”

Il tempo scorre inesorabilmente veloce e all'interno di una stagione calcistica bisogna saper guardare agli obbiettivi in modo concreto. Questo compito spetta ad un giocatore su tutti: il capitano. Non a caso Florian Thauvin, "coprotagonista" dei fatti di Lecce, ha già messo nel mirino la sfida contro il Parma di Chivu, in programma per Sabato.