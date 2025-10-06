Udinese – Un pareggio stretto ma salvifico: l’analisi della gara

La squadra porta a casa un punto prima della sosta nazionali che durerà 12 giorni a partire da oggi: il commento del match

Se dovessimo analizzare soltanto il primo tempo allora più dell'80 % dei tifosi avrebbe firmato per il pareggio. La squadra di Runjaic ha approcciato abbastanza male la gara. A livello di contrasti i giocatori erano sempre in terra e si rivolgevano all'arbitro troppe volte e per essere l'inizio delle gara ciò non giovava a nessuno. Offensivamente il Cagliari ha saputo colpire non tanto per numero di occasioni create (2 grandi occasioni a 1) ma per il cinismo sotto porta.

I sardi hanno calciato in porta 2 volte nel primo tempo su 5 tiri parziali della frazione. L'Udinese ha calciato ben 15 volte nel primo tempo trovando la porta in sole 2 occasioni. Esattamente come contro il Sassuolo, manca il cinismo realizzativo e difensivamente la squadra di sveglia tardi.

Il secondo tempo porta con sé un'egemonia bianconera. Il Cagliari non ha mai tirato in generale mentre l'Udinese è arrivata ovunque ma sia Bayo che Zaniolo da meno di due metri si sono divorati due goal pesanti. Il pareggio finale salva il primo tempo ma limita il secondo. Così è chiaro che le partite non sempre si vincono in 45 minuti.