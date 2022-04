Notizie Udinese – Lazar Samardzic alla Gazzetta: “Il mio idolo…”

La squadra bianconera si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una situazione tutt'altro che semplice

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato, stiamo parlando di una partita da non sottovalutare perché domani sera alla Dacia Arena arriverà la Salernitana di Davide Nicola. Una squadra in cerca di punti importanti per la salvezza. Gabriele Cioffi dovrà fare a meno di parecchi titolarissimi, si parla di giocatori in grado di fare la differenza e che fino ad oggi hanno sorpreso. I primi due ad alzare bandiera bianca sono stati Beto e l'esterno Nahuel Molina. Proprio nelle ultime ore si è aggiunto anche il cuore del centrocampo: Roberto "El Tucu" Pereyra. La situazione non è delle più semplici, ma il mister ha già un'idea molto interessante. Potrebbe essere arrivata l'ora dell'esordio per Lazar Samardzic. Che proprio oggi ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport.