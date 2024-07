News Udinese | Samardzic: anche il Fenerbahce esce dalla corsa

Il club turco ha deciso di tirarsi indietro dalla trattativa per il talento serbo per concentrarsi su altri obiettivi

Il tormentone dell'estate bianconera è quello legato a Lazar Samardzic. Inizialmente il serbo aveva attirato su di sè l'interesse della Lazio e del Fenerbahce. Nonostante ciò, dopo un iniziale corteggiamento, entrambi i club hanno improvvisamente cambiato rotta. La Lazio, malgrado un interesse iniziale, ha optato per chiudere rapidamente altre trattative. Allo stesso modo, il Fenerbahce di Mourinho, inizialmente interessato al centrocampista, si è distolto concentrando le proprie risorse altrove, precisamente su Weston McKennie della Juventus ( come riportato da TuttoSport). E' bastato, infatti, che Gino Pozzo puntasse semplicemente i piedi per spegnere ogni tipo di entusiasmo da parte delle due società che si erano fatte avanti. Ora vedremo quale sarà il futuro di Samardzic.