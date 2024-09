Ex Udinese – Samardzic Eurogol, ecco la prima firma con la Dea

L'Atalanta pareggia nel finale di gara contro il Bologna e la rete arriva dal piede mancino di un calciatore che ha fatto innamorare diversi tifosi dell'Udinese, stiamo parlando di Lazar Samardzic. Il serbo è sicuramente tra i migliori di giornata, ma anche tra i migliori in generale in questo avvio di stagione opaco da parte della Dea.

La rete è di quelle che ti restano impresse nella vista per diverso tempo, con un doppio dribbling ed un sinistro che si infrange in rete ed alle spalle di Lukasz Skorupski. Non solo il gol, ma anche il premio di MVP donatogli dalla Serie A a fine partita. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati ieri pomeriggio. Le pagelle di Udinese-Inter <<<