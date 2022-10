Udinese – Samardzic vuole la maglia da titolare: le scelte in mediana

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato, una sfida che non può essere lasciata al caso e che varrà tantissimo ai fini del torneo. L'avversario per la nona giornata è l'Atalanta di Giampiero Gasperini, stiamo parlando di una delle due capolista. Una squadra davvero in forma e che sta mostrando a tutti di essere rinata dopo una stagione sottotono. Il tecnico Andrea Sottil, però, non ha nessuna intenzione di lasciare il palcoscenico agli orobici ed infatti sta studiando al meglio gli avversari per poterli mettere in difficoltà. Ecco tutte le ultime sulla società bianconera e soprattutto le possibili scelte in mezzo al campo.