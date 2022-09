Udinese – Senti Samardzic: “L’obiettivo è conquistare un posto in Europa”

Il numero 24 dei friulani, protagonista insieme ai compagni dell'ottimo inizio di stagione della squadra guidata dai Pozzo, ha parlato a GOAL e SPOX dell'avvio stagionale dei bianconeri e del suo ambientamento in Friuli: " Questo club è come una famiglia . Tutti si conoscono. È molto facile lavorare qui perché hai davvero tutto a disposizione. Una situazione simile a quella vissuta a Lipsia, ma non molto comune in Italia. La filosofia è quella di giocare un calcio propositivo . In rosa ci sono top player come Deulofeu e Pereyra , ex Barcellona e Juventus. Di conseguenza, l'obiettivo è quello di conquistare un posto in una competizione internazionale . Al momento non c'è un traguardo preciso da raggiungere, da stabilire durante il corso della stagione".

Samardzic ha poi proseguito l'intervista svelando il motivo per il quale 13 mesi fa ha scelto di lasciare la Bundesliga e iniziare la sua avventura in Italia all'Udinese: "Il Lipsia non voleva vendermi ad un altro club della Bundesliga per non rafforzare una rivale. Visto che ho avuto anche alcune richieste dall'estero, non è stato un problema per me. L'Udinese mi voleva davvero. È una squadra che solitamente si colloca a metà classifica in Serie A. Di conseguenza posso giocare e crescere senza troppa pressione. Ho pensato che questo club sarebbe stato perfetto per me perché ho l'opportunità di giocare molto di più. Ma finora, purtroppo, non è ci sono riuscito molto di più rispetto a Lipsia, ma solo un po'. Ora spero che il minutaggio sia di gran lunga maggiore e mi sento pronto per questo". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i dettagli che sono usciti negli ultimi minuti e riguardano gli overall di FIFA 2023. Ecco le valutazioni assegnate a tutti i calciatori bianconeri <<<