Ex Udinese – Samardzic: “Una partita speciale, ecco perché…”

La sfida di campionato tra l'Udinese e l'Atalanta è stata un po' come la partita del cuore per un calciatore come Lazar Samardzic

Lorenzo Focolari Redattore 12 novembre 2024 (modifica il 12 novembre 2024 | 11:27)

Domenica è andata in scena la sfida di campionato tra l'Udinese e l'Atalanta, si parla di un match speciale per la squadra bianconera che ha dovuto fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Una partita non comune anche per Lazar Samardzic. Ecco le dichiarazioni del calciatore serbo alla fine dell'incontro sui social.

"Una partita molto speciale per me, sono molto felice per la vittoria e per aver rivisto soprattutto il vostro amore nei nostri confronti! Sempre speciale ritrovare in campo vecchi amici. Alcuni legami vanno oltre tutto. Grazie di cuore!".