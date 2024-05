Notizie Udinese | Lazar Samardzic premiato con il trofeo “Renato Cesarini”

Il centrocampista serbo è stato premiato ad Ancona con il trofeo assegnato per il gol segnato nel finale contro l'Empoli

Primo trofeo in bianconero per Lazar Samardzic. Grazie alla rete messa a segno al minuto di gioco 103 contro l’Empoli il centrocampista dell’Udinese si è aggiudicato il premio Renato Cesarini 2023/2024. A darne notizia il portale viverejesi.it. Il sito riferisce del grande successo della manifestazione, giunta alla nona edizione, che si è tenuta lunedì nella località in provincia di Ancona.