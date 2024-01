Atalanta-Udinese | Samardzic: “Qui a Udine sono molto felice”

Mancano meno di 15 minuti al fischio d'inizio di Atalanta-Udinese, ecco le parole di Lazar Samardzic, rilasciate a Dazn, in vista della partita: "L’Atalanta è una squadra molto forte e preparata, dobbiamo dare tutti il massimo. Abbiamo studiato una tattica precisa, vediamo cosa succederà. Personalmente voglio dare tutto me stesso per aiutare i compagni, sempre di più. Qui a Udine sono molto felice, e l’ho sempre detto. Sono concentrato”