Udinese-Juventus | Samardzic: “Ripartiamo dal secondo tempo, insieme!”

Dopo la sconfitta amara per 3-0 contro la Vecchia Signora, c'è una nota positiva per i bianconeri. Infatti, sono parole d'amore quelle che Lazar Samardzic ha scritto sul suo profilo Instagram nelle storie. La mezz'ala serba è subentrato nel secondo tempo contro la Juventus. Dopo essere entrato è stato accolto dallo stadio con un'ovazione e ci ha tenuto a ringraziare i tifosi per il sostegno lanciando dei segnali di una sua possibile permanenza in Friuli.