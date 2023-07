News Udinese | Samardzic: “Al momento voglio ripartire qui a Udine”

Non è un segreto. Lazar Samardzic, il gioiellino bianconero è uno dei giocatori più contesi del nostro campionato dalle big. L'ultima stagione ha consacrato il classe '02 come uno dei talenti più puri del nostro calcio. Ma il centrocampista, interpellato da Sport 1, h glissato l’argomento mercato: “Attualmente il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione con rinnovata energia. Ovviamente, come giocatore, vuoi sempre ottenere il massimo, ma in questo momento non sto pensando molto a cosa può succedere in futuro. Udine è un ambiente ideale per la mia crescita ”.

Il nazionale serbo, parlando della sua esperienza in Friuli, ha poi ribadito che il primo anno gli è servito per ambientarsi, mentre il secondo per stabilizzarsi. "Posso misurarmi con le migliori squadre e giocatori d'Europa, mi sono fatto strada fino a giocare con continuità in una squadra affermata di prima divisione e in una nazionale maggiore. Il club è di prim'ordine da quasi trent'anni, conta anche grandi nomi come Di Natale, Bierhoff, De Paul, Quagliarella e, più recentemente, Deulofeu e Pereyra. L'Udinese è un club dove puoi crescere serenamente, con molta fiducia, e questo aiuta enormemente".