Samir: “Mister Gotti ci porterà al massimo per raggiungere il top”

Le parole di Samir, testimonial della nuova maglia bianconera, a Udinese TV

La presentazione delle maglie è un momento di curiosità anche per voi giocatori. Qual è stato il primo impatto con la divisa che userete per tutta la stagione?

Bella! È una maglia storica per l’Udinese ed è veramente bello indossarla. Io sono contentissimo di rimanere a Udine e di indossare questi colori. Faccio i complimenti a chi ha scelto questa maglia perché è stata la maglia di grandi e importanti calciatori bianconeri.

Inizi la quinta stagione in bianconero. Il campionato si è chiuso bene, con una bella atmosfera e un bel gruppo. Si riparte con Mister Gotti. Alla luce della tua esperienza, come state ricominciando in vista del primo test e della nuova stagione?

A mio parere abbiamo giocato le ultime partite bene, stiamo ricaricando le batterie per ricominciare al meglio la nuova stagione. Sono molto contento del gruppo che abbiamo e sicuramente Mister Gotti ci porterà al massimo perché solo così possiamo raggiungere il massimo