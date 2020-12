Samir: “Siamo in crescita, dovremo essere bravi a tirare fuori le nostre qualità”

UDINE – Il calciatore dell’Udinese Samir ha parlato intervistato dai microfoni di Udinese TV, ai quali ha parlato della sconfitta subita dalla squadra bianconera nell’ultima giornata di campionato del 2020 contro il Benevento, che si è imposto alla Dacia Arena per 0-2, con un risultato inaspettato per tutti quanti, soprattutto per i giocatori di Gotti.

“Prima o poi poteva accadere. Dobbiamo essere intelligenti e sapere che il nostro percorso è ancora lungo e dobbiamo continuare a lavorare, nel calcio questo è normale e non possiamo vincerle tutte. Siamo una squadra di grandi giocatori con grandi qualità e personalità e ora dobbiamo essere bravi a tirare fuori queste caratteristiche. Io sono tranquillo, sappiamo quello che stiamo facendo e sappiamo le qualità che abbiamo, dobbiamo alzare la testa e migliorare. Personalmente sono contento di quello che sto facendo ma oggi non è bastato, sono deluso per questa sconfitta perché poteva essere un’ottima occasione per allungare la serie positiva.”

Queste le parole del giocatore, da cui traspare l’amarezza per non essere riusciti a concludere al meglio l’anno e per non essere riusciti a mantenere la serie di risultati postivi di fila che la squadra stava maturando. Alla ripresa ora la Juventus, con i bianconeri che hanno recuperato gran parte degli assenti, da Chiellini a Demiral, passando per De Ligt, ma che non avranno per il match Cuadrado, ex della partita, che è stato espulso nell’ultima sfida dei bianconeri di Torino contro la Fiorentina per questo sarà squalificato. La partita sarà un banco di prova importante per i giocatori di Gotti, con la squadra che proverà a fermare la Juventus, lanciata all’inseguimento della coppia di testa formata da Milan e Inter. La partita inoltre sarà l’occasione per i dirigenti delle due squadre di parlare del futuro di Rodrigo De Paul, giocatore che la Juventus segue da tempo e che potrebbe portare in estate a Torino.