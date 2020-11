Samir: “Una sconfitta che dà tristezza”

Il difensore Samir commenta al canale ufficiale la prestazione dell’Udinese e le sue 100 presenze in maglia bianconera:

“E’ un traguardo molto importante per me e per la mia carriera, sono contento di indossare questa maglia tanto importante nel calcio mondiale. Mi spiace uscire con un risultato così, eravamo in partita fino al 42′ prendere gol simili ti dà un po’tristezza perché abbiamo lottato fino alla fine per avere almeno un punto. Prendere gol così dà tristezza. Ma dobbiamo rialzare subito la testa. Abbiamo fatto una partita molto molto buona, abbiamo provato tante cose, sono venute fuori buone cose, ma questo non basta. Contano i risultati. Non voglio venire qui ogni settimana a dare una scusa. Il campionato è lungo, possiamo riprenderci il più presto possibile. Il Milan ha giocatori di qualità, non si può mollare di niente. Dobbiamo migliorarci, sappiamo le qualità che abbiamo. Sarà una settimana piena di lavoro per sistemare le cose che non sono andate bene. Abbiamo giocatori di livello, oggi abbiamo dimostrato che se siamo concentrati siamo forti e difficile da battere. Ma non basta. Bisogna più esperienza per arrivare al risultato positivo”.