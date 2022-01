Udinese – Samir Watford: è fatta! Ecco chi è il sostituto

Era nell'aria e alla fine è successo. Samir diventerà a tutti gli effetti un difensore del Watford. Cioffi, però, ha bisogno di rinforzi

Samir — Era nell'aria e alla fine è successo. Samir è stato avvistato in Inghilterra. Stiamo aspettando soltanto l'ufficialità. Dovrebbe trattarsi soltanto di una formalità. Il Watford aveva bisogno di rinforzi. Il cugini inglesi hanno totalizzato soltanto 13 punti in 18 partite e non possono permettersi ulteriori passi falsi. L'arrivo di Ranieri, evidentemente, non è bastato. La stagione è ancora lunga e Gino Pozzo vuole cercare di limitare i danni il prima possibile. Samir è la scelta per il reparto difensivo.

Soluzione inaspettata

La cessione del brasiliano era nell'aria ma i tifosi friulani continuavano a sperare che si trattasse soltanto di voci di mercato e nulla più. Arrivato a Udine nella stagione 2015/2016 dal Flamengo, Samir ne ha davvero viste di tutti i colori con la maglia bianconera. Si è rivelato all'altezza delle aspettative e non ha mai mollato. Uno dei pochi che difficilmente veniva messo in discussione. Anche quest'anno, per l'ennesima volta, aveva ottenuto le solite conferme. I numeri non mentono e le statistiche rivelano che dall'inizio della stagione, Samir è sceso in campo ben 17 volte totalizzando 1426 minuti di gioco. Adesso, però, il reparto difensivo è scoperto. Cioffi ha raccolto il testimone di Luca Gotti con prontezza e determinazione e adesso anche lui ha bisogno di garanzie dal punto di vista del mercato. E, a dire il vero, un nome ci sarebbe.

Non è una sorpresa

Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe finita così e chi non se lo aspettava mente. Al momento si tratterebbe solo ed esclusivamente di voci di mercato ma la sensazione è che a breve arriverà la conferma. Stiamo parlando di Nkoulou. L'ex difensore del Toro era finito nella lunga lista degli svincolati ed era stato pescato a parametro zero per rinforzare il reparto difensivo del Watford. Con l'arrivo di Samir, però, può tornare in Italia. A breve seguiranno aggiornamenti. Potrebbe trattarsi soltanto di una questione di giorni.