Samp-Udinese, Gotti: “Bene fino al pareggio, poi non c’è stata reazione”

NOTIZIE UDINESE – È arrivata un’altra sconfitta per l’Udinese. La nona battuta d’arresto stagionale, seconda di fila. Nonostante una prestazione complessivamente positiva, la compagine friulana sciupa tanto e si fa rimontare dalla Sampdoria, con i gol di Candreva e Torregrossa. Appena tre punti conquistati nelle ultime sette gare. La classifica si fa sempre più allarmante e la società, sebbene abbia rinnovato la propria fiducia a mister Luca Gotti, ha indetto un ritiro punitivo per la squadra. Ai microfoni di DAZN, il tecnico bianconero ha analizzato la sconfitta contro la Samp: “Per settanta minuti abbiamo giocato una buona partita, raccogliendo meno di quanto avremmo potuto. Fino al calcio di rigore per la Samp non avevamo corso particolari pericoli. Poi, una volta subito il gol del pareggio, ci siamo un po’ abbassati e abbiamo lasciato campo ai nostri avversari. Purtroppo non siamo stati in grado di reagire dopo l’1-1. Anzi, abbiamo cominciato ad avere paura e Torregrossa ci ha punito”.

SUL PERIODO – “Purtroppo abbiamo una brutta classifica, non possiamo nascondercelo. Veniamo da una partita persa al 90′ in modo beffardo e anche questa volta torniamo a casa con tanta amarezza. La partita è stata tosta e ben giocata per larghi tratti. Con il rigore sono arrivati i fantasmi e ci è venuto un pò il braccino. Sicuramente il problema è stato mentale: dovevamo reagire ma non lo abbiamo fatto. Di sicuro verranno fatte delle valutazioni con la società, come avviene in tutti i post partita”.

SULLE PROSSIME SFIDE – “Purtroppo adesso il calendario non ci agevola, dato che dobbiamo affrontare due avversari fortissimi come Atalanta e Inter. Tuttavia abbiamo perso punti contro squadre alla portata, mentre ce la siamo sempre giocata con avversari sulla carta superiori. Non siamo una squadra che parte già battuta. Indubbiamente la situazione è molto complicata, ma possiamo venirne fuori”.