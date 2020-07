Sampdoria, Bonazzoli: “Oggi gol importante per tanti motivi”

L’attaccante della Sampdoria, Federico Bonazzoli ha commentato la vittoria contro l’Udinese, arrivata anche grazie al suo splendido gol in rovesciata. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Giocare con Fabio (Quagliarella) è un onore, è un campione fuori e dentro il campo. Posso solo imparare da lui. E’ un fuoriclasse, è un orgoglio giocare con lui. Rovesciate? E’ un gesto che mi è sempre piaciuto, spesso mi prendono in giro perché le faccio in allenamento, oggi finalmente è arrivato il gol. Giocare a due davanti è importante stare vicini e avere feeling. Aiutandoci possiamo fare bene. Predestinato? Quando sei giovane vieni caricato di pressioni. Oggi sono migliore e maturo, oggi sono orgoglioso, è un punto di partenza. Classifica? Fino a quando non raggiungiamo la salvezza dobbiamo continuare a pedalare e far punti. Oggi è il gol più importante, per tanti motivi, sono felice di aver aiutato la squadra“.