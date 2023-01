Sampdoria-Udinese / Deulofeu fa preoccupare: le ultime sulle condizioni

Il team bianconero si gode solo parzialmente il ritorno al successo. Dopo dieci minuti dal tanto atteso rientro Deulofeu è dovuto uscire

Redazione

L'Udinese torna al successo dopo diversi mesi difficili ed anche partite tutt'altro che soddisfacenti. La vittoria contro la Sampdoria può essere tutto tranne che scontata, ma la società non può godersi a pieno questi tre punti. Proprio dieci minuti dopo il rientro sul campo da gioco Gerard Deulofeu è costretto a tornare in panchina. Il tecnico Andrea Sottil in conferenza ha spiegato tutti i motivi per cui è stata tratta e presa questa decisione finale.

Al termine dell'incontro ecco cosa ha comunicato Sottil: "Abbiamo deciso di sostituirlo in via precauzionale e in comune accordo ma non dovrebbe essere niente di importante". Le parole del tecnico ex Ascoli hanno dato una mano a tranquillizzare tutti i tifosi delle zebrette. Adesso si attenderà la prossima settimana per poter rivalutare da vicino le sue condizioni e soprattutto il suo percorso di recupero. Sempre il tecnico aveva specificato che questo è un infortunio in cui il recupero è graduale e non si può assolutamente accelerare. Il motivo per cui bisogna fare tutto con estrema attenzione è proprio il non voler perdere per altro tempo un giocatore così importante che ha fatto capire a tutti il suo valore. Adesso non perdere il continuo sul suo programma di recupero.

Il programma della settimana — Come detto in precedenza, adesso bisogna attendere martedì prossimo. La prima seduta di allenamento sarà di vitale importanza per captare le sensazioni del giocatore sul campo da gioco dopo tanto tempo. Da mercoledì in poi, invece, si saprà di più sul rientro in vista dell'incontro con il Verona. Una sfida importante, contro una squadra in forma e con grande voglia di raggiungere una salvezza insperata. Questo è un motivo in più per giustificare il rientro dell'attaccante che è arrivato dal Watford. Non puoi perdere tutti i voti assegnati dalla nostra redazione: le pagelle di Sampdoria-Udinese <<<