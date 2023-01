Sampdoria-Udinese / La fotogallery dell’incontro: rivivi il successo friulano

Il team allenato da Andrea Sottil torna a vincere e prendersi dei punti importanti in vista dei prossimi incontri. Complice anche la penalità dei bianconeri di Torino, la stagione prende una piega diversa e l'Udinese può sognare anche qualcosa in più di un semplice campionato positivo.

Attacco impalpabile

Il primo problema da far notare al termine del match è sicuramente la passività di tutti gli attaccanti bianconeri. Il primo su tutti è Beto che non è mai riuscito a fare la differenza o mettere in difficoltà la difesa della squadra genovese. Non solo lui, però, visto che anche un altro giocatore ha deluso le aspettative.