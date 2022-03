Udinese – Sampdoria / Perez nel prepartita: le sue dichiarazioni

La squadra bianconera è pronta per il match di campionato. Non bisogna sottovalutare l'impegno, si parla di una partita decisiva

Arriva l'ora di fare i fatti e la differenza . Oggi si può fare un grandissimo passo in avanti verso la salvezza per la società bianconera. Il match sarà tutt'altro che semplice, ma i giocatori non hanno nessuna intenzione di sottovalutare la partita ed anzi non vedono l'ora di ottenere i tre punti davanti alla splendida cornice della Dacia Arena. Intanto i giocatori hanno detto la propria sul match di questo pomeriggio, una partita che ha detta di tutti ha un solo risultato possibile: la vittoria. Vedremo se sul campo verranno confermate le intenzioni dei componenti del team. Ecco le parole dei friulani .

Tra qualche minuto nella splendida cornice della Dacia Arena avrà il via il match. Scopri le scelte fatte dai due tecnici in vista di questo super incontro. Una partita (che come abbiamo già detto più volte) non può essere sottovalutata sotto ogni punto di vista. La vittoria trasporterebbe il team allenato da Gabriele Cioffi in una zona molto tranquilla e serena, con ben sette punti sulla diretta inseguitrice al terz'ultimo posto. Il match è alle porte, ecco le decisioni prese da Marco Giampaolo e dal mister di Giampaolo Pozzo. Ci sono delle sorprese sia da una parte che dall'altra. Ecco le formazioni definitive e con cui le due squadre scenderanno sul campo della Dacia Arena. Le ufficiali <<<