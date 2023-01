Sampdoria-Udinese 0-1 | Commento e highlights del match / News

L'Udinese di Andrea Sottil espugna Marassi. Ehizibue chiude i conti all'87esimo. Non sono mancate le emozioni e finalmente tornano i 3 punti

Redazione

Quella tra Sampdoria e Udinese non sarà mai una partita come le altre. Il pre-partita è cominciato con i brividi in ricordo di Gianluca Vialli. L'atmosfera ha inizialmente dato una grande carica ai blucerchiati che hanno tenuto il pallino del giogo per la prima parte del match. Le direttive di Stankovic sono state chiare fin da subito. Pressione sul portatore di palla e ripartenze immediate.

Da segnalare la partenza di Samardzic ed Ehizibue con una maglia da titolare mentre Pereyra e Deulofeu si sono accomodati in panchina. L'Udinese ha optato per un atteggiamento attendista nella prima metà di gara. Studio approfondito dell'avversario e diverse chiamate all'arrembaggio ma sempre con la priorità di mantenere un assetto difensivo coeso e compatto qualora ce ne fosse stato il bisogno. Non neghiamo anche che abbia fatto un certo effetto vedere Nuytinck con un'altra maglia.

Al nono minuto del primo tempo Filip Đuričić ha avuto la palla gol più nitida del match. Spiazzato Silvestri, purtroppo per i tifosi della Sampdoria, il suo piattone si è rivelato essere troppo largo e, a 1 metro dal portiere bianconero, la sfera è uscita fuori dai pali friulani. Insomma, nulla da fare. L'ennesimo squillo doriano è arrivato al 14esimo con una conclusione velenosissima di Gabbiadini che, però, è stata deviata in calcio d'angolo. Finalmente, al 33esimo minuto si sveglia anche l'Udinese. Samardzicè di nuovo protagonista ma questa volta in negativo. A suo discolpa si può dire che il pallone del possibile vantaggio friulano era finito sul piede debole del centrocampista tedesco di origini serbe. Il primo tempo finisce 0-0. Ma è nel secondo tempo che è successo di tutto!

La Sampdoria scende in campo senza concedere neanche 1 centimetro all'Udinese. Beto non ha sfiorato un pallone. Samardzic ha dato tutto e di più. Success ha combattuto invano in mezzo al campo. Insomma, c'è davvero tanto lavoro da fare se si vuole tornare la squadra di inizio stagione. Al 60esimo minuto Vieira si divora clamorosamente il gol del vantaggio doriano. Corpo sbilanciato, tanta foga e pallone che finisce nel firmamento ligure. Al 70esimo escono Arslan e Samardzic e al loro poso entrano Lovric e Makengo. Sottil vuole provarle tutte pur di cambiare il ritmo della partita. Al 76esimo entra in campo anche Gerard Deulofeu che viene schierato al posto di un insufficiente Beto.

Circa 10 minuti dopo, Bijol va vicinissimo al gol dell'1-0 con un colpo di testa (quasi) perfetto. Purtroppo, però, la traiettoria esce di pochi centimetri. All'88esimo minuto ci pensa Ehizibue a sbloccare la partita con un gol da vero rapace d'area di rigore. Dopo l'intervento del VAR è arrivata la conferma ufficiale. Un minuto dopo, però, Sottil è costretto a sostituire Deulofeu che era appena entrato. Il catalano ha affermato di aver "sentito qualcosa" mimando il gesto con le mani. Al suo posto è entrato Nestorovski. Dopo 8 minuti di recupero, finisce qui. L'Udinese torna alla vittoria. Ecco le pagelle (senza filtri) della nostra redazione <<<