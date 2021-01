Sampdoria-Udinese – Gara affidata a Juan Luca Sacchi

UDINE – Sabato sera torna in campo l’Udinese. I bianconeri allenati da Luca Gotti si scontreranno alle 20:45 contro la Sampdoria allo stadio Marassi di Genoa, nella gara valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. I friulani cercheranno di conquistare finalmente i tre punti, che mancano ormai da troppo tempo. L’ultima volta che l’Udinese è riuscita a conquistare la vittoria, infatti, è stato il 12 dicembre 2020, quando batté fuori casa per 3-2 il Torino di Marco Giampaolo. Da allora, solamente 3 pareggi e 3 sconfitte, che hanno compromesso la corsa in campionato della squadra, beffata di molto nell’ultima partita.

Infatti, nel match giocato alla Dacia Arena, i bianconeri erano riusciti a pareggiare i conti contro il Napoli, passato in vantaggio con un rigore di Insigne, grazie alla rete di rapina di Kevin Lasagna. All’ultimo minuto, però, è arrivata la rete della vittoria dei partenopei con un colpo di testa di Tiemoué Bakayoko sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Questo fine settimana, dunque, si presenta una nuova occasione molto importante per i friulani, che cercheranno di riscattarsi contro i blucerchiati.

A due giorni dalla sfida, dunque, sono uscite le designazioni arbitrali ufficiali della sfida tra Sampdoria e Udinese. La gara sarà affidata all’arbitro Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata. Classe 1984, il fischietto nativo di Treia ha esordito in Serie A proprio in una partita dei friulani, giocata nel 2016 contro il Crotone e terminata con la vittoria bianconera. Gli assistenti di linea saranno i signori Tegoni e Vono, mentre il IV uomo sarà il signor Gariglio. Al controllo del VAR ci sarà il signor Valeri, mentre l’assistente al VAR sarà il signor Del Giovane. L’Udinese dovrà cercare di conquistare la vittoria in questa partita per rilanciarsi nel suo campionato.