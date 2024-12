Notizie Udinese – Sanchez tra i convocati: come verrà gestito? Il punto

Il cileno aveva dichiarato post Monza il suo ritorno in campo. Contro il Napoli sarà in panchina e vedremo come lo impiegherà Runjaic

Una settimana intensa quella di Alexis Sanchez , attaccante cileno storico dell'Udinese classe 1988. Questa stagione sarebbe dovuta partire alla grande per lui, regalando al pubblico friulano nuove emozioni. Purtroppo una gravosa lesione al polpaccio, rimediata durante la preparazione estiva, ha costretto Alexis a fermarsi a tal punto da non poter effettuare nemmeno un minuto di gioco sino ad oggi.

Il momento difficile sembra ormai passato. Il cileno ormai ha anticipato la data del suo rientro (fissata contro il Verona ad anno nuovo) e sarà in panchina questa sera contro il Napoli di Conte . La domanda che tutti si pongono è: come verrà gestito da mister Runjaic ? Avremo la risposta soltanto vivendo la partita minuto dopo minuto.

La logica suggerisce che l'appena rientrato Sanchez non debba nemmeno entrare, ma l'avversario di stasera è il Napoli, attualmente secondo in classifica. Ecco che forse El Nino Maravilla potrebbe entrare qualche minuto e magari con una sua giocata di qualità aiutare la squadra nei momenti di difficoltà. Per le notizie di mercato. ecco le ultime: Pozzo ha un obiettivo per gennaio <<<