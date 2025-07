Udinese News – Sanchez e Pizarro non incidono! Addio confermato?

I due cileni non rendono come sperato dal momento che i loro destini sembrano essere già molto lontani dall’ambiente bianconero

Lorenzo Focolari Redattore 20 luglio 2025 (modifica il 20 luglio 2025 | 10:24)

Nel corso delle ultime settimane, stanno crescendo sempre di più i dubbi su Damian Pizarro e Alexis Sanchez. I due attaccanti cileni, per motivi completamente opposti, stanno gradualmente distaccandosi dal progetto tecnico in cui la dirigenza li aveva inseriti un anno fa, sperando che il “vecchio Niño” potesse servire da leader e da esempio anche per il suo giovane compatriota, arrivato in Friuli con l'intenzione di seguire, almeno in parte, le orme del campione.

Adesso, l’Udinese si trova a dover affrontare un vero e proprio enigma, una situazione complicata da entrambe le parti, poiché alla netta insufficienza mostrata nella passata stagione si aggiunge una preoccupante mancanza di chiarezza sul futuro.

Questo è diventato evidente venerdì a Fagagna, quando Kosta Runjaic ha constatato il notevole ritardo di Pizarro, senza poter contare su Sanchez, che non è mai apparso da quando è iniziata la preparazione. Si tratta di due circostanze distinte che influiscono significativamente sulla pianificazione della società, ed è sufficiente riflettere sul fatto che, se le cose fossero andate come previsto, Sanchez avrebbe dovuto essere in grado di offrire esperienza e imprevedibilità per giustificare il suo contratto di 2 milioni e 780 mila euro lordi all'anno (equivalente a 1 milione e 400 mila netti) che lo lega ancora alla Zebretta.

D'altro canto, Pizarro sarebbe quasi pronto a lottare per il ruolo di attaccante principale. Due anni fa, nella sua ultima stagione in Cile, ha disputato la Copa Libertadores ed è arrivato a Udine dopo aver segnato 5 gol in 13 partite con il Colo Colo.