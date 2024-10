News Udinese – Sanchez e Pizarro rientro vicino? Le ultime sui due cileni

Damian Pizarro ed Alexis Sanchez vogliono diventare protagonisti di questa Udinese . Il calciatore ex Inter e l'ex Colo Colo stanno affrontando un momento complesso per via di diversi infortuni, ma con il passare dei giorni dovrebbe arrivare il rientro sul rettangolo verde. Andiamo a vedere le ultime sulle loro condizioni.

In questi giorni di pausa nazionali, i due calciatori si stanno allenando assieme come testimoniano le foto sull'account del Nino Maravilla. Logicamente non si ha ancora una data certa per il loro rientro sul campo da gioco. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Runjaic rischia di perdere un titolarissimo <<<